Донецкая область получила антикоронавирусную гумпомощь из Китая

26.03.2020 13:00

В Донецкую область из Китая прибыла гуманитарная помощь - это 5000 экспресс-тестов, 18 лабораторных тестов (на 96 исследований каждый), 900 респираторов, 430 медицинских защитных халатов, сообщает Сайт города Мариуполя.

Об этом во время ежедневного брифинга заявил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

По его словам, 800 респираторов будут переданы Национальной полиции, 10 - Донецкому областному Центру профилактики и борьбы со СПИДом, 90 респираторов оставили в резерве. Халаты будут непосредственно переданы в медицинские учреждения. 400 халатов получит областной центр медицинской помощи, 10 - Центр профилактики и борьбы со СПИДом, 20 - Донецкий областной лабораторный центр. Экспресс-тесты будут переданы в инфекционные больницы области. Кроме этого от Одесской облгосадминистрации вскоре поступит 3200 респираторов.