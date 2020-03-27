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CОVID-19 выявлен у жительницы Бахмута
27.03.2020 08:00
В Донецкой области подтвердился еще один случай заболевания коронавирусом, информирует Цензор.НЕТ.
Об этом сообщил председатель Донецкой ОВГА Павел Кириленко на своей странице в Facebook.
CОVID-19 выявлен у 55-летней жительницы Бахмута.
Первый подтвержденный случай коронавируса в Донецкой области был обнаружен в Мариуполе 18 марта.
Теги: Донбасс, диагноз, Бахмут, COVID-19
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