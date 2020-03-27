CОVID-19 выявлен у жительницы Бахмута

27.03.2020 08:00

В Донецкой области подтвердился еще один случай заболевания коронавирусом, информирует Цензор.НЕТ.

Об этом сообщил председатель Донецкой ОВГА Павел Кириленко на своей странице в Facebook.

CОVID-19 выявлен у 55-летней жительницы Бахмута.

Первый подтвержденный случай коронавируса в Донецкой области был обнаружен в Мариуполе 18 марта.