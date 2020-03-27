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В Мариуполе изменили правила въезда в город
Въезжающим в Мариуполь теперь измеряют температуру и дают заполнить анкету с данными для контроля самоизоляции. Об этом на брифинге по противодействию коронавирусу сообщил заместитель Мариупольского городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов совета Аркадий Мешков, передают «Донецкие новости».
«На сегодняшний день на блокпостах города Мариуполя введен температурный режим. Проводится проверка температуры пассажиров и постоянное анкетирование всех въезжающих в наш город. Прошу горожан с пониманием отнестись к этим ограничениям, потому что делается это исключительно для того, чтобы обеспечить своевременную качественную самоизоляцию тех лиц, которые попадают в наш город с симптомами инфекции, а также людей, которые прибывают из-за границы», – сказал заместитель мэра.
Теги: Донбасс, Мариуполь, карантин, COVID-19
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