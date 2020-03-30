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Кабмин хочет направить в "Л/ДНР" гумпомощь для борьбы с коронавирусом
30.03.2020 13:00
Киев обратится к международным организациям с просьбой отправить в "Л/ДНР" гуманитарные конвои со средствами защиты от коронавируса. Об этом в интервью РБК-Украина, опубликованном в понедельник, 30 марта, рассказал вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, сообщает Корреспондент.net.
Он подчеркнул, что Украина своих граждан не бросает и будет о них заботиться.
"Согласно Конституции, каждый гражданин Украины подлежит защите. Наша задача обеспечить всех граждан Украины тестами, защитными масками, медицинской помощью - всем, что необходимо. В том числе, конечно, и наших граждан, которые проживают на временно оккупированной территории", - отметил Резников.
Теги: Донбасс, гуманитарная помощь, Кабмин, ОРДЛО, COVID-19
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