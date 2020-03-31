В ООС разъяснили порядок пропуска в Донецкую и Луганскую области

31.03.2020 12:00

В операции Объединенных сил разъяснили порядок пропуска граждан через контрольно-пропускные пункты въезд-выезда в Донецкой и Луганской областях на период карантина. Об этом говорится в сообщении ООС в Facebook, передает РБК-Украина.

Так, гражданам, имеющим местную регистрацию, не вводится дополнительных ограничений на передвижение в пределах и между Донецкой и Луганской областями. Также таким гражданам разрешен проезд на эти территории со стороны Харьковской, Днепропетровской и Запорожской области. При этом жителям Донецкой и Луганской областей рекомендуется без веских причин не оставлять районы постоянного проживания.

Кроме этого въезд на территории Донецкой и Луганской областей разрешен:

гражданам, владеющим недвижимостью в этих областях;

лицам, которые следуют к месту работы при предъявлении соответствующей справки от работодателя;

основанием для пропуска может быть смерть близких родственников и членов семьи, что подтверждается соответствующими документами;

разрешение на пересечение границ областей предоставляется гражданам для осуществления лечения в особо тяжелых случаях, беременным женщинам и лицам, которые их сопровождают;

частным предпринимателям, организациям, предприятиям, осуществляющим обеспечение жизнедеятельности региона, разрешено въезд/выезд по предъявлению соответствующих документов;

отдельные решения могут приниматься на пропуск лиц, имеющих веские причины гуманитарного характера или критические жизненные обстоятельства при наличии подтверждающих документов.

При этом пересечение границ областей осуществляется лишь через определенные блок-посты с обязательным температурным скринингом.