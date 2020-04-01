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В "ДНР" заявили о первом случае коронавируса
Группировка «ДНР» зафиксировала на подконтрольной ей территории Донецкой области первый лабораторно подтвержденный случай инфицирования коронавирусом, сообщают местные СМИ.
По словам «министра здравоохранения» Ольги Долгошапко, зараженная 19 марта прибыла из Москвы с мужем и маленьким сыном. 24 марта, она почувствовала недомогание, а 29 марта обратилась на горячую линию Минздрава.
Утверждается, что пациентке вызвали скорую помощь, и она была госпитализирована в инфекционное отделение.
«У больной наблюдались симптомы: повышение температуры тела до 37,4 градуса, общее недомогание, кашель, першение в горле, потеря обоняния, рвота. На третий день наблюдения состояние зараженной стабильное, температура тела — нормальная», — говорится в сообщении.
Отмечается, что заболевшая получает необходимое лечение.
По данным «Минздрава ДНР», заболевшая общалась только с членами семьи, все они госпитализированы. Также устанавливаются все люди, с которыми могла контактировать семья, для изоляции и проведения тестирования.
Город, в котором живет пациентка, и место госпитализации в «Минздраве» не указали.
Теги: заражение, ДНР, COVID-19
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