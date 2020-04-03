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Архив - Донецкая область

На Донетчине зафиксирован восьмой случай COVID-19

03.04.2020 08:00
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На Донетчине зафиксирован восьмой случай COVID-19

Восьмой лабораторно подтвержденный случай COVID-19 зафиксирован в Донецкой области, информирует Цензор.НЕТ.
Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.
"На этот раз - в Мариуполе (кстати, это уже шестой подтвержденный случай в приморском городе). 46-летняя женщина контактировала с больными, у которых также диагностировали наличие коронавируса. Состояние больной близкое к удовлетворительному", - написал чиновник.



Теги: Донбасс, Мариуполь, COVID-19
 
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