Малообеспеченным мариупольцам выдадут продуктовые наборы

04.04.2020 17:00

В Мариуполе формируются заявки для обеспечения социально незащищенных групп населения продуктовыми наборами, передает Сайт города Мариуполя.

Об этом сообщил Директор департамента социальной защиты населения Андрей Ремпель.

"В первую очередь продуктовые наборы будут выдаваться одиноким пожилым и людям возрастом от 65 до 75 лет, людям с инвалидностью, и одиноким матерям. В контакт-центр горсовета уже поступило от горожан 1727 заявок. На следующей неделе планируется отработать все заявки и составить акты", - сказал Ремпель.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко также дополнил, что город уже выделил средства для этих целей, кроме того субвенция из области и спонсорская помощь.

"Мы понимаем, что не все попали в эту группу, поэтому мариупольцы должны обратиться в контакт-центр по телефону 15-55 и подать заявку. Все, кто нуждается,будут обеспечены", - сказал городской голова.

На этой неделе социальные работники уже разнесли по адресам 15200 продуктовых наборов. На следующей неделе наборами обеспечат всех оставшихся пожилых горожан старше 75 лет.

В каждом продуктовом наборе 11 позиций - рыбные и мясные консервы, пачка муки, подсолнечное масло, чай, крупы, печенье.