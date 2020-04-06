На Донетчине зафиксирована первая смерть от коронавируса

06.04.2020 12:00

В Донецкой области зафиксирован первый летальный случай от коронавируса. Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

"В Донецкой области - первый летальный случай от коронавируса. В Дружковке умер 84-летний мужчина, у которого наличие COVID-19 было подтверждено лабораторно", - говорится в сообщении.

По словам Кириленко, сейчас проводится работа по выявлению круга его контактных лиц.

Следует отметить, что по состоянию на 9:00 6 апреля в Донецкой области подтверждено 9 случаев COVID-19.