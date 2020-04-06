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Архив - Донецкая область

На Донетчине зафиксирована первая смерть от коронавируса

06.04.2020 12:00
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На Донетчине зафиксирована первая смерть от коронавируса

В Донецкой области зафиксирован первый летальный случай от коронавируса. Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.
"В Донецкой области - первый летальный случай от коронавируса. В Дружковке умер 84-летний мужчина, у которого наличие COVID-19 было подтверждено лабораторно", - говорится в сообщении.
По словам Кириленко, сейчас проводится работа по выявлению круга его контактных лиц.
Следует отметить, что по состоянию на 9:00 6 апреля в Донецкой области подтверждено 9 случаев COVID-19.



Теги: Донбасс, смерть, COVID-19
 
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