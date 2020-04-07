Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В "ДНР" выпустили водку "имени Захарченко"

07.04.2020 15:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В "ДНР" выпустили водку "имени Захарченко"

На оккупированной Донетчине в продаже появилась водка с ликвидированным главарем Александром Захарченко на этикетке, передает Depo.Донбасс.
Об этом сообщил журналист Денис Казанский в своем Facebook-аккаунте.
"В Донецке наладили выпуск водки "Лидер" с портретом Захарченко. Это признание! Не каждый новорос удостаивается такой чести", - саркастически отметил он.
В комментариях пользователи отмечают, что "ради такого признания стоило умереть".



Теги: водка, ДНР, Захарченко
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх