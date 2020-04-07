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Архив - Донецкая область

В "ДНР" зарегистрирован еще один случай заражения COVID-19

07.04.2020 18:00
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В "ДНР" зарегистрирован еще один случай заражения COVID-19

Шестой случай заболевания коронавирусной инфекций зафиксирован в "ДНР". Об этом сегодня заявили в пресс-службе "инистерства здравоохранения Республики".
«В результате проведенных исследований зарегистрирован еще один случай заболевания коронавирусной инфекцией в Донецкой Народной Республике», — говорится в сообщении.
Уточняется, что пациент после прибытия из Москвы 31 марта находился на самоизоляции, а за помощью медиков обратился спустя пять дней. Мужчина в удовлетворительном состоянии был госпитализирован в стационар. Все лица, с кем контактировал пациент, изолированы.



Теги: заражение, ДНР, COVID-19
 
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