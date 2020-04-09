ТКГ согласовала "пасхальный" обмен пленными

09.04.2020 11:00

Обмен пленными с так называемыми "республиками Донбасса" пройдет до Пасхи (19 апреля). Соответствующее заявление опубликовал Офис президента.

Сообщается, что сегодня прошли переговоры контактной группы по Донбассу в формате видеоконференции.

"Во время видеоконференции ТКГ были достигнуты принципиальные договоренности относительно списков для взаимного освобождения удерживаемых лиц, а также даты - не позднее Пасхи", - говорится в сообщении.