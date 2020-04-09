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ТКГ согласовала "пасхальный" обмен пленными
09.04.2020 11:00
Обмен пленными с так называемыми "республиками Донбасса" пройдет до Пасхи (19 апреля). Соответствующее заявление опубликовал Офис президента.
Сообщается, что сегодня прошли переговоры контактной группы по Донбассу в формате видеоконференции.
"Во время видеоконференции ТКГ были достигнуты принципиальные договоренности относительно списков для взаимного освобождения удерживаемых лиц, а также даты - не позднее Пасхи", - говорится в сообщении.
Теги: Донбасс, заявление, ТКГ, обмен пленными
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