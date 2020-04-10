Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В Мариуполь прибыла лаборатория для проведения ПЦР-тестов на COVID-19

10.04.2020 16:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Мариуполь прибыла лаборатория для проведения ПЦР-тестов на COVID-19

Сегодня, 10 апреля, собственная ПЦР-лаборатория прибыла в Мариуполь. Она сможет оперативно и точно в течение 40 минут  определять у пациентов наличие вируса COVID-19, сообщает сайт 0629.ua.
Лаборатория будет работать на базе СПИД-центра, который находится на территории горбольницы №4. Именно здесь теперь будут проводить исследования проб на COVID-19, взятых у мариупольцев с симптомами коронавируса. Раньше пробы направлялись в Киев, и результатов исследований приходилось ожидать от 3 до 5 дней.
Город располагает специалистами, которые умеют работать на таком оборудовании. Они будут находиться в лаборатории исключительно в защитной экипировке. После каждой смены защитная одежда будет утилизироваться, а лаборант обязательно будет мыться в душе.
Планируется, что лаборатория должна начать работу в начале следующей недели.



Теги: Мариуполь, тест, лаборатория, COVID-19
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх