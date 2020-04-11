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Архив - Донецкая область

"ДНР" приостановила "паспортный туризм" в РФ из-за распространения коронавируса

11.04.2020 12:00
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"ДНР" приостановила "паспортный туризм" в РФ из-за распространения коронавируса

Выезд жителей "ДНР" в Ростовскую область за получением российских паспортов c 13 апреля временно приостановлен из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Об этом заявили в "администрации главы республики".
«В связи со сложной эпидемиологической ситуацией по распространению коронавирусной инфекции с 13 апреля временно приостанавливается выезд граждан ДНР в Российскую Федерацию за получением российских паспортов. При этом прием документов на получение гражданства Российской Федерации и их рассмотрение продолжаются», — говорится в сообщении.
Уточняется, что поездки возобновятся после нормализации эпидситуации.
С 14 марта 2020 года в "ДНР" действует режим повышенной готовности из-за угрозы завоза и распространения COVID-19.
Вчера число инфицированных коронавирусом COVID-19 в самопровозглашенной "республике" возросло до 18. За сутки было зарегистрировано 5 новых случаев.
В "минздраве" отметили, что четверо заболевших контактировали с пациентами, инфицированными ранее. Среди них есть пятилетний ребенок. Еще одна пациентка 55 лет прибыла из Московской области 2 апреля, после появления признаков болезни была сразу госпитализирована.



Теги: Россия, паспорт, ДНР, COVID-19
 
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