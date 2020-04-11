"ДНР" приостановила "паспортный туризм" в РФ из-за распространения коронавируса

11.04.2020 12:00

Выезд жителей "ДНР" в Ростовскую область за получением российских паспортов c 13 апреля временно приостановлен из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Об этом заявили в "администрации главы республики".

«В связи со сложной эпидемиологической ситуацией по распространению коронавирусной инфекции с 13 апреля временно приостанавливается выезд граждан ДНР в Российскую Федерацию за получением российских паспортов. При этом прием документов на получение гражданства Российской Федерации и их рассмотрение продолжаются», — говорится в сообщении.

Уточняется, что поездки возобновятся после нормализации эпидситуации.

С 14 марта 2020 года в "ДНР" действует режим повышенной готовности из-за угрозы завоза и распространения COVID-19.

Вчера число инфицированных коронавирусом COVID-19 в самопровозглашенной "республике" возросло до 18. За сутки было зарегистрировано 5 новых случаев.

В "минздраве" отметили, что четверо заболевших контактировали с пациентами, инфицированными ранее. Среди них есть пятилетний ребенок. Еще одна пациентка 55 лет прибыла из Московской области 2 апреля, после появления признаков болезни была сразу госпитализирована.