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Архив - Донецкая область

В ОРДО "закрыли" поселок работников Старобешевской ТЭС

12.04.2020 11:00
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В ОРДО "закрыли" поселок работников Старобешевской ТЭС

Группировка «ДНР» изолировала поселок Новый Свет, на территории которого расположена Старобешевская теплоэлектростанция, из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19. Об этом сообщил глава местной поселковой «администрации» Святослав Губин, передает сайт novosti.dn.ua.
«С целью недопущения завоза и распространения коронавирусной инфекции в поселке энергетиков с 10 апреля 2020 года на ключевых направлениях выезда устанавливаются контрольно-пропускные пункты (КПП) и пропускной режим въезда — выезда жителей поселка и транспорта», — говорится в обращении Губина во «ВКонтатке».
Ограничивается въезд в поселок жителей других населенных пунктов, за исключением работников Старобешевской ТЭС.
При этом, по словам Губина, в полном объеме будет обеспечиваться работа магазинов, доставка продуктов питания, хлебобулочных изделий, товаров первой необходимости, работа аптек.
Не запрещается доставка горюче-смазочных материалов, медицинских и лекарственных препаратов, продуктов питания и хозяйственных товаров.
«Жителям поселка Новый Свет, которым необходимо по очень важным причинам выехать из поселка, поселковой администрацией, при объяснении причин и предоставления документа, выдаются разовые или постоянные пропуска. Работники Старобешевской ТЭС, правоохранительных органов, комендатуры, санитарно-эпидемиологической службы, налоговой инспекции, скорой медицинской помощи могут перемещаться при предъявлении своего служебного удостоверения», — отмечается в сообщении.
Старобешевская теплоэлектростанция — основной объект, который обеспечивает подконтрольную «ДНР» территорию электроэнергией.



Теги: Старобешево, карантин, ТЭС
 
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