Мобильный «Ощадбанк» на три дня приехал в прифронтовую зону Донетчины

13.04.2020 15:00

С 13 по 15 апреля включительно вдоль линии разграничения на Донетчине будет работать передвижной мобильный пункт Ощадбанка.

Об этом сообщает пресс-служба военно-гражданской администрации Зайцево.

Так, мобильные офисы Ощадбанка будут работать в прифронтовых населенных пунктах Донетчины по следующему графику:

13 апреля – с. Бахмутка, ул. Амосова (возле Гуманитарного штаба);

14 апреля – с. Жованка, ул. Мануильского (вблизи Гуманитарного штаба);

15 апреля – с. Майорск, ул. Заливная (у стационарного отделения Ощадбанка).

Режим работы отделения банка во всех населенных пунктах – с 10:00 до 15:00.

В мобильных отделениях предоставляется широкий спектр банковских услуг, в частности по выплате заработной платы, пенсий, социальной помощи, других средств с текущих счетов, в том числе по текущим карточным счетам с использованием банковских платежных карточек (БПК), по пополнению карточных счетов через POS- терминал с использованием БПК, по приему наличности для осуществления платежей и др.