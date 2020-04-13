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"МВД" "ДНР" раскрыло масштабные махинации в энергетике
Руководители республиканского предприятия "Энергия Донбасса" и Старобешевской тепловой электростанции задержаны по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе "министерства внутренних дел ДНР".
Уточняется, что в 2018 году общество с ограниченной ответственностью "Трансмашсоюз" ("ТМС") заключило договор на выполнение капремонта тепловоза Старобешевской ТЭС – обособленного подразделения "Энергии Донбасса". Изначально сумма договора составляла 9 млн рублей, но впоследствии она возросла еще почти на миллион. В 2019 году "Энергия Донбасса" и "ТМС" подписали акт сдачи-приемки работ и на счет подрядчика была перечислена оставшаяся часть денег.
Следствием установлено, что руководитель "ТМС" Александр Кумуржи и технический директор компании Сергей Афонин по предварительному сговору с техдиректором "Энергии Донбасса" Андреем Коржовым, директором Старобешевской ТЭС Марком Мягковым и замначальника топливно-транспортного цеха электростанции Леонидом Кораблёвым не выполнили условия соглашения и завладели крупной суммой денежных средств республиканского предприятия. Так, часть запчастей была замена на бывшие в употреблении, другие изношенные запчасти не были заменены вовсе. Кроме того, не был выполнен еще ряд предусмотренных договором работ.
Также предварительное следствие показало, что был выполнен не капитальный, а фактически текущий ремонт тепловоза, без учета требований техзадания. Кроме того, подрядчик не располагал необходимыми производственными мощностями и сотрудниками, а ремонт был проведен в частном порядке лицами, квалификация которых не установлена.
Помимо этого, полиция выяснила, что поставки большинства запчастей осуществлялись ООО "Металлтрансмаш", учредителями которой являются Кумуржи и Афонин. Это доказывает, что они имели влияние на процесс ценообразования.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 165 УК "ДНР" (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере)". Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до миллиона рублей.
Теги: энергетика, махинации, ДНР
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