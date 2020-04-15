Последние новости раздела
- В "ДНР" - 36 подтвержденных случаев заражения COVID-1909:00
- В ОРДО продлили отопительный сезон12:00
- "Минздрав ДНР" заявил о шести новых случаях COVID-1909:00
- В "ДНР" сообщили обновленные данные по коронавирусу16:00
- В "ДНР" сообщили о завершении обмена пленными 11:00
- В Горловке начался процесс обмена пленными08:30
- В шести городах "ДНР" отключили водоснабжение17:00
- В «ДНР» выявили 4 новых случая заражения коронавирусом11:00
- В ДонОГА рассказали про 12-го больного коронавирусом17:00
- Завтра в ОРДО на полдня отключат телерадиовещание13:00
В «ДНР» выявили 4 новых случая заражения коронавирусом
15.04.2020 11:00
По состоянию на 18.00, 14 апреля на оккупированной части Донецкой области власти ОРДО заявили о 22 зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19, сообщает так называемое «министерство здравоохранения ДНР».
За сутки зарегистрировали четыре новых случая коронавируса, выписаны с выздоровлением – 2.
Всего под наблюдением в условиях стационарных отделений находится 224 человека, 8711 человек – находятся на самоизоляции на дому. Всего под наблюдением 8935 человек.
Теги: Донбасс, статистика, ДНР, COVID-19
Читайте также:
- В ОРДО умирают в 3,5 раза чаще, чем рождаются
- Боевики клянут Пушилина за молчание о полных моргах: реальные потери "ДНР" на Донбассе "слили" в Сеть
- Печальная статистика: в 2016-м в "ДНР" количество умерших почти втрое больше, чем родившихся
- Боевики доказали, что довели "ДНР" до критической точки вымирания, скрыв данные по числу жителей
- Неутешительная статистика: на 1 рождение в Горловке приходится 6-7 смертей
- Сравнение зарплат жителей Донбасса и "ДНР" "убило" боевиков: "За что мы умираем, и зачем нам этот Путин"
- В Луганской области выздоровел первый заболевший Covid-1914:00
- В ОРЛО подсчитали стоимость "пасхальной корзины" 13:00
- В "ЛНР" выявлен 21 заболевший COVID-1910:00
- В "ДНР" - 36 подтвержденных случаев заражения COVID-1909:00
- Пасечник "переименовал" Луганск14:00
- В ОРЛО к Пасхе раздают бесплатные куличи13:00
- В ОРДО продлили отопительный сезон12:00
- "Минздрав ДНР" заявил о шести новых случаях COVID-1909:00
- В "ДНР" сообщили обновленные данные по коронавирусу16:00
- Обмен пленными: четыре человека отказались возвращаться в "ЛНР"13:30
- В Иерусалиме сошел благодатный огонь (ВИДЕО)15:00
- В Луганской области выздоровел первый заболевший Covid-1914:00
- В ОРЛО подсчитали стоимость "пасхальной корзины" 13:00
- Зеленский поздравил украинцев с наступающей Пасхой (ВИДЕО)12:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 18 апреля11:00
- В "ЛНР" выявлен 21 заболевший COVID-1910:00
- В "ДНР" - 36 подтвержденных случаев заражения COVID-1909:00
- 20 апреля состоится телепремьера комедии «Скажене весілля-2»17:00
- Французские вирусологи определили смертельную для Covid-19 температуру16:00
- ФК "Динамо" выпустил для фанатов фирменные медицинские маски15:00
- Как изменился государственный бюджет из-за коронавируса?18:00
- Обучение перед телевизором: как работает Всеукраинская школа онлайн12:00
- Пасха дома: как украинцы будут праздновать в условиях карантина?14:00
- Спасти экономику. Что предусматривают антикризисные законы?17:00
- «Кредитные каникулы»: как отсрочить выплаты на время карантина?16:00
- От закрытия границ до штрафов за прогулки. Как в Европе и Украине борются с коронавирусом?09:00
- Герой дома. Как каждый украинец может помочь в борьбе с коронавирусом?20:00
- Школа онлайн. Как карантин влияет на обучение?18:00
- Плюс 200 школ и 200 больниц. Главное в программе «Большое строительство»16:00
- Ковшовые элеваторы: виды и классификация18:00
- В "ДНР" сообщили обновленные данные по коронавирусу
- В шести городах "ДНР" отключили водоснабжение
- Обмен пленными: четыре человека отказались возвращаться в "ЛНР"
- Пасечник "переименовал" Луганск
- 20 апреля состоится телепремьера комедии «Скажене весілля-2»
- В «ДНР» выявили 4 новых случая заражения коронавирусом
- "Минздрав ДНР" заявил о шести новых случаях COVID-19
- В ОРДО продлили отопительный сезон
- В "ДНР" сообщили о завершении обмена пленными
- В Горловке начался процесс обмена пленными