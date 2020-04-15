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Архив - Донецкая область

В шести городах "ДНР" отключили водоснабжение

15.04.2020 17:00
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В шести городах "ДНР" отключили водоснабжение

Подача воды прекращена в шести городах "ДНР" до конца дня из-за плановых ремонтных работ в системе водоснабжения, сообщили в "кабмине республики".
Ремонтные работы проводятся на участках водоводов «Енакиевская фильтровальная станция – Дебальцево», а также «Кировский водопроводный узел – Шахтерск». В результате чего без централизованного водоснабжения остались Енакиево, Углегорск, Дебальцево, Шахтерск, Кировское и Торез.



Теги: ремонт, водоснабжение, ДНР
 
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