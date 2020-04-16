В "ДНР" сообщили о завершении обмена пленными

16.04.2020 11:00

В ходе сегодняшнего обмена пленными "ДНР" получила от Киева 10 человек, в Украину вернулись 9 человек. Об этом заявила "омбудсмен" непризнанной республики Дарья Морозова.

По ее словам, изначально формула обмена была "11 на 9", но один человек отказался возвращаться на территорию ОРДО.