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Архив - Донецкая область

В "ДНР" сообщили обновленные данные по коронавирусу

16.04.2020 16:00
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В "ДНР" сообщили обновленные данные по коронавирусу

Десять человек госпитализированы в медицинские учреждения "ДНР" за минувшие сутки с подозрением на коронавирусную инфекцию. Об этом сегодня сообщили в "минздраве республики".
В "ведомстве" отметили, что всего в больницах "ДНР" с подозрением на COVID-19 находится 239 человек, 8657 – в режиме самоизоляции на дому.
На утро сегодняшнего дня в "ДНР" зарегистрировано 26 случаев коронавирусной инфекции, из них двое пациентов выписаны из больницы после полного выздоровления. Летальных исходов, связанных с вирусом, не отмечено.



Теги: Донбасс, ДНР, COVID-19
 
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