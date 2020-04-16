В "ДНР" сообщили обновленные данные по коронавирусу

16.04.2020 16:00

Десять человек госпитализированы в медицинские учреждения "ДНР" за минувшие сутки с подозрением на коронавирусную инфекцию. Об этом сегодня сообщили в "минздраве республики".

В "ведомстве" отметили, что всего в больницах "ДНР" с подозрением на COVID-19 находится 239 человек, 8657 – в режиме самоизоляции на дому.

На утро сегодняшнего дня в "ДНР" зарегистрировано 26 случаев коронавирусной инфекции, из них двое пациентов выписаны из больницы после полного выздоровления. Летальных исходов, связанных с вирусом, не отмечено.