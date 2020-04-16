В Горловке начался процесс обмена пленными

16.04.2020 08:30

Автобус с удерживаемыми группировкой "ДНР" людьми прибыл к контрольно-пропускному пункту "Горловка", где должен сегодня пройти обмен пленными с украинской стороной. Об этом сообщают СМИ "ДНР".

Ранее сообщалось, что представители ТКГ в Минске согласовали список для нового этапа обмена удерживаемыми лицами по принципу "всех установленных на всех установленных". Согласно ему Украина передает 10 человек, Донецк — 8.