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Архив - Донецкая область

"Минздрав ДНР" заявил о шести новых случаях COVID-19

17.04.2020 09:00
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"Минздрав ДНР" заявил о шести новых случаях COVID-19

Медики "ДНР" диагностировали за сутки шесть новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщило "министерство здравоохранения" "республики".
"Согласно проведенным исследованиям 16 апреля, выявлено еще шесть случаев заболевания COVID-19", — сказано в сообщении.
В "Минздраве" добавили, что среди инфицированных есть люди, посещавшие хирургическое отделение №2 Донецкой городской больницы №16. В этой связи в отделении проводятся карантинные-профилактические мероприятия. Доступ в лечебное учреждение ограничен.
"Больница работает только на прием ургентных больных, все плановые пациенты будут перенаправлены в другие учреждения здравоохранения", — отметили в "министерстве".
С учетом последних данных, в "ДНР" зарегистрировано 32 случая инфицирования, двое пациентов из этого числа выписаны из больницы с полным выздоровлением. Летальных случаев, связанных с COVID-19, на сегодняшний день не отмечено.



Теги: Донбасс, ДНР, COVID-19
 
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