В ОРДО продлили отопительный сезон

17.04.2020 12:00

Местные органы власти должны подготовить распоряжения о продлении отопительного сезона до 22 апреля. Такое поручение озвучил главарь "ДНР" Денис Пушилин в ходе видеоконференции с "руководством респубрики", сообщают СМИ сепаратистов.

"Поручение главам городов и районов — подготовить распоряжения о продлении отопительного сезона до 22 апреля", — отметил Пушилин.

Он добавил, что такое решение продиктовано низкой температурой в ночное время суток, а также пребыванием дома на самоизоляции большого числа людей.