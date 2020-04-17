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В ОРДО продлили отопительный сезон
17.04.2020 12:00
Местные органы власти должны подготовить распоряжения о продлении отопительного сезона до 22 апреля. Такое поручение озвучил главарь "ДНР" Денис Пушилин в ходе видеоконференции с "руководством респубрики", сообщают СМИ сепаратистов.
"Поручение главам городов и районов — подготовить распоряжения о продлении отопительного сезона до 22 апреля", — отметил Пушилин.
Он добавил, что такое решение продиктовано низкой температурой в ночное время суток, а также пребыванием дома на самоизоляции большого числа людей.
Теги: Донбасс, отопительный сезон, ДНР
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