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Архив - Донецкая область

В ОРДО продлили отопительный сезон

17.04.2020 12:00
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В ОРДО продлили отопительный сезон

Местные органы власти должны подготовить распоряжения о продлении отопительного сезона до 22 апреля. Такое поручение озвучил главарь "ДНР" Денис Пушилин в ходе видеоконференции с "руководством респубрики", сообщают СМИ сепаратистов.
"Поручение главам городов и районов — подготовить распоряжения о продлении отопительного сезона до 22 апреля", — отметил Пушилин.
Он добавил, что такое решение продиктовано низкой температурой в ночное время суток, а также пребыванием дома на самоизоляции большого числа людей.



Теги: Донбасс, отопительный сезон, ДНР
 
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