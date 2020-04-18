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Архив - Донецкая область

В "ДНР" - 36 подтвержденных случаев заражения COVID-19

18.04.2020 09:00
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В "ДНР" - 36 подтвержденных случаев заражения COVID-19

Медики ДНР диагностировали четыре новых случая COVID-19. Об этом сообщило "министерство здравоохранения республики".
Уточняется, что двое инфицированных – это сын и отец, которые шесть дней назад прибыли из Российской Федерации, еще двое – из числа контактных лиц с ранее заболевшими COVID-19.
Всего по состоянию на 17:00, 17 апреля на территории "ДНР" зарегистрировано 36 подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией. При этом двое – выписаны с полным выздоровлением.



Теги: Донбасс, заражение, ДНР, COVID-19
 
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