В "ДНР" - 36 подтвержденных случаев заражения COVID-19

18.04.2020 09:00

Медики ДНР диагностировали четыре новых случая COVID-19. Об этом сообщило "министерство здравоохранения республики".

Уточняется, что двое инфицированных – это сын и отец, которые шесть дней назад прибыли из Российской Федерации, еще двое – из числа контактных лиц с ранее заболевшими COVID-19.

Всего по состоянию на 17:00, 17 апреля на территории "ДНР" зарегистрировано 36 подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией. При этом двое – выписаны с полным выздоровлением.