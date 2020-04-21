В ООН подсчитали сколько жителей ОРДЛО лишились выплат из-за карантина

21.04.2020 12:00

В Украине действуют карантинные ограничения, из-за которых пенсионеры на Донбассе не могут пересекать линию разграничения для получения своих пенсий, сообщает Судово-юридична газета.

Несмотря на то, что получателям обещали, что приостановок с выплатами не будет, по факту более 300 тысяч пенсионеров не могут получить свои деньги. Об этом заявили в Миссии Управления ООН по координации гуманитарных вопросов в Украине.

Отмечается, что из-за жестких ограничений люди в ОРДЛО едва сводят концы с концами.