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Архив - Донецкая область

В ООН подсчитали сколько жителей ОРДЛО лишились выплат из-за карантина

21.04.2020 12:00
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В ООН подсчитали сколько жителей ОРДЛО лишились выплат из-за карантина

В Украине действуют карантинные ограничения, из-за которых пенсионеры на Донбассе не могут пересекать линию разграничения для получения своих пенсий, сообщает Судово-юридична газета.
Несмотря на то, что получателям обещали, что приостановок с выплатами не будет, по факту более 300 тысяч пенсионеров не могут получить свои деньги. Об этом заявили в Миссии Управления ООН по координации гуманитарных вопросов в Украине.
Отмечается, что из-за жестких ограничений люди в ОРДЛО едва сводят концы с концами.



Теги: Донбасс, карантин, ОРДЛО, пенсии
 
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