Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В "ДНР" предупредили о перебоях в работе "Феникса"

22.04.2020 14:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В "ДНР" предупредили о перебоях в работе "Феникса"

Перебои в работе сотового оператора "Феникс" возможны в Старобешевском, Тельмановском и Новоазовском районах ДНР из-за плановых ремонтных работ в сети. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе "министерства связи республики".
"В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения сегодня до 17:00 могут быть перебои в работе мобильной связи у абонентов "Феникс" Старобешевского, Тельмановского и Новоазовского районов", — отметили в "министерстве".
Там добавили, что на узловые базовые станции для обеспечения резервного электропитания направлены аварийные бригады "Феникса".



Теги: Донбасс, мобильная связь, ДНР, Феникс
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх