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Архив - Донецкая область

В Мариуполе еще у двух человек подтвердился коронавирус

22.04.2020 13:00
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В Мариуполе еще у двух человек подтвердился коронавирус

В Мариуполе подтверждены новые случаи COVID-19 - у двух женщин 44 и 64 лет, передает Сайт города Мариуполя.
Об этом сообщила на брифинге заместитель городского головы Ксения Сухова.
44-летняя мариупольчанка, является контактным лицом выявленного на прошлой неделе больного коронавирусной инфекцией. Где заразилась 64-летняя жительница города, сейчас устанавливается. По словам Ксении Суховой, пожилая пациентка практически никуда не выходила, только посещала храм одной из конфессий, который и сейчас, несмотря на карантин, продолжает работать. Есть вероятность, что эпицентром вспышки стал именно храм.
Всего в Мариуполе зарегистрировано 11 случаев коронавируса, 9 случаев были подтверждены лабораторией в Славянске, еще два - ПЦР-лабораторией в Мариуполе. 6 пациентов уже выздоровели, на лечении находятся 5 пациентов - все с подтвержденным диагнозом.



Теги: Донбасс, Мариуполь, COVID-19
 
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