В "ДНР" подтвердили первую смерть от COVID-19

23.04.2020 08:00

Первый летальный случай из-за коронавирусной инфекции зарегистрирован в "ДНР". Об этом сообщили в пресс-службе "министерства здравоохранения республики".

"В Донецкой Народной Республике зарегистрирован первый летальный случай от COVID-19. Пациент 60-ти лет поступил в учреждение здравоохранения уже в тяжелом состоянии с первоначальным диагнозом пневмония. В ходе лечения был произведен забор биоматериала для исследования на коронавирусную инфекцию, к сожалению, пациента спасти не удалось", — отметили в "минздраве".

Также отмечается, что по состоянию на 17:00 22 апреля число зарегистрированных и подтвержденных случаев COVID-19 в ДНР возросло до 67.