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В "ДНР" подтвердили первую смерть от COVID-19
23.04.2020 08:00
Первый летальный случай из-за коронавирусной инфекции зарегистрирован в "ДНР". Об этом сообщили в пресс-службе "министерства здравоохранения республики".
"В Донецкой Народной Республике зарегистрирован первый летальный случай от COVID-19. Пациент 60-ти лет поступил в учреждение здравоохранения уже в тяжелом состоянии с первоначальным диагнозом пневмония. В ходе лечения был произведен забор биоматериала для исследования на коронавирусную инфекцию, к сожалению, пациента спасти не удалось", — отметили в "минздраве".
Также отмечается, что по состоянию на 17:00 22 апреля число зарегистрированных и подтвержденных случаев COVID-19 в ДНР возросло до 67.
Теги: Донбасс, смерть, ДНР, COVID-19
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