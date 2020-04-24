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Архив - Донецкая область

Главарь "ДНР" вернул Донецку "историческое название"

24.04.2020 11:00
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Главарь "ДНР" вернул Донецку "историческое название"

"Историческое наименование" Сталино теперь может использоваться наравне с современным наименованием Донецк в памятные даты, связанные с Великой Отечественной войной. Об этом говорится в указе № 111 главаря "ДНР" Дениса Пушилина.
"Постановляю установить в качестве символа города Донецка наименование "город Сталино", используемое наряду с наименованием "город Донецк" при проведении республиканских и городских мероприятий, приуроченных к памятных датам в истории ДНР и города Донецка, связанным с Великой Отечественный войной", — отмечается в тексте.
Речь идет о таких датах, как 9 мая — День Победы, 22 июня — День памяти и скорби, 8 сентября — День освобождения Донбасса.
Город Донецк носил название "Сталино" с 1929 по 1961 год.



Теги: Донецк, Донбасс, Сталино, указ, название, ДНР
 
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