Главарь "ДНР" вернул Донецку "историческое название"

24.04.2020 11:00

"Историческое наименование" Сталино теперь может использоваться наравне с современным наименованием Донецк в памятные даты, связанные с Великой Отечественной войной. Об этом говорится в указе № 111 главаря "ДНР" Дениса Пушилина.

"Постановляю установить в качестве символа города Донецка наименование "город Сталино", используемое наряду с наименованием "город Донецк" при проведении республиканских и городских мероприятий, приуроченных к памятных датам в истории ДНР и города Донецка, связанным с Великой Отечественный войной", — отмечается в тексте.

Речь идет о таких датах, как 9 мая — День Победы, 22 июня — День памяти и скорби, 8 сентября — День освобождения Донбасса.

Город Донецк носил название "Сталино" с 1929 по 1961 год.