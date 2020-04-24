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Архив - Донецкая область

В "ДНР" зарегистрирован второй летальный случай COVID-19

24.04.2020 15:00
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В "ДНР" зарегистрирован второй летальный случай COVID-19

Вторая смерть из-за коронавирусной инфекции зарегистрирована в "ДНР". Об этом сегодня сообщили в пресс-службе "минздрава республики".
"В Донецкой Народной Республике, согласно проведенным исследованиям 23 апреля, выявлено четыре случая заболевания COVID-19. Вчера скончался мужчина в возрасте 81 года, у него наблюдалось тяжелое течение болезни", – сказано в сообщении.
Уточняется, что всего по состоянию на 24 апреля на территории "ДНР" зарегистрирован 71 подтвержденный случай заражения коронавирусной инфекцией. При этом двое пациентов выписаны с полным выздоровлением.



Теги: Донбасс, смерть, ДНР, COVID-19
 
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