В "ДНР" зарегистрирован второй летальный случай COVID-19

24.04.2020 15:00

Вторая смерть из-за коронавирусной инфекции зарегистрирована в "ДНР". Об этом сегодня сообщили в пресс-службе "минздрава республики".

"В Донецкой Народной Республике, согласно проведенным исследованиям 23 апреля, выявлено четыре случая заболевания COVID-19. Вчера скончался мужчина в возрасте 81 года, у него наблюдалось тяжелое течение болезни", – сказано в сообщении.

Уточняется, что всего по состоянию на 24 апреля на территории "ДНР" зарегистрирован 71 подтвержденный случай заражения коронавирусной инфекцией. При этом двое пациентов выписаны с полным выздоровлением.