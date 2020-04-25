В "ДНР" с 27 апреля "закроют" Новоазовский район

25.04.2020 17:00

Жители, не имеющие прописки в Новоазовском районе на юге "ДНР", не смогут въехать на данную территорию с 27 апреля. Об этом сообщили в "межведомственном оперативном штабе" по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV.

В "штабе" добавили, что данное решение принято для недопущения массового распространения коронавирусной инфекции и в связи с переносом начала курортного сезона в "республике".

Отмечается, что при этом свободно въезжать в район и выезжать из него смогут: работники здравоохранения, сотрудники МЧС и правоохранительных органов, местных властей, поставщики товаров, в частности продуктов питания и медикаментов, и жители, которые осуществляют вывоз продукции местного производства, представители международных организаций и благотворительных миссий.