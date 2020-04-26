"Народная милиция ДНР" обвинила в создании коронавируса Украину

26.04.2020 17:00

В так называемой "народной милиции ДНР" заявили, что коронавирус мог быть создан в одной из "биолабораторий, созданных американцами в Украине", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на блогера Necro Mancer.

Этим "открытием" на брифинге поделился "официальный представитель УНМ ДНР" Дмитрий Астрахань.

"В то время, как мировая общественность пытается выяснить причины появления коронавируса, на территории Украины функционирует 15 американских биологических лабораторий, работу которых курирует ЦРУ", - заявил Астрахань.

По его словам, в одной из этих самых лабораторий могла произойти утечка опасного вируса.

"В этой связи мы не исключаем, что коронавирусная инфекция COVID-19 могла быть разработана в одной из биологических лабораторий Украины", - заключил он.