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Архив - Донецкая область

В "ДНР" - 78 подтвержденных случаев COVID-19

26.04.2020 13:00
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В "ДНР" - 78 подтвержденных случаев COVID-19

Врачи "ДНР" за минувшие сутки выявили два новых случая заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом сегодня сообщили в "минздраве республики".
«За последние сутки в ДНР выявлено два новых случая коронавирусной инфекции COVID-19. Всего по состоянию на 10:00 26 апреля зарегистрированных и подтвержденных случаев COVID-19 на территории Республики – 78», – сказано в сообщении.
Уточняется, что на сегодняшний день лечение проходят 73 пациента, выписаны с выздоровлением три человека, двое умерли от болезни, вызванной коронавирусом.



Теги: Донбасс, ДНР, COVID-19
 
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