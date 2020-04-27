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Архив - Донецкая область

В Мариуполе коронавирусом заразились 19 медиков областной больницы

27.04.2020 11:00
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В Мариуполе коронавирусом заразились 19 медиков областной больницы

В Мариуполе коронавирусом заразились 19 сотрудников областной больницы интенсивного лечения. Об этом заявил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко на брифинге, сообщает Корреспондент.net.
"Случай в Мариуполе сейчас подробно анализируем и уже приняли определенные меры, чтобы локализовать распространение вируса", - сказал Кириленко.
По словам главы Департамента здравоохранения ОГА Владимира Колесника, это медучреждение не было определено для приема больных с коронавирусом.
"То, что произошло, это, к сожалению, жизненная ситуация, когда больной ургентный поступает в ургентное отделения, не имея подтвержденного заболевания. Он был прооперирован в отделении, и только на третий день после операции у него повысилась температура, появилась клиническая картина (заболевания COVID-19 - ред.)", - добавил Колесник.



Теги: Донбасс, Мариуполь, заражение, больница, медики, COVID-19
 
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