- В Мариуполе коронавирусом заразились 19 медиков областной больницы11:00
- "Народная милиция ДНР" обвинила в создании коронавируса Украину17:00
- В "ДНР" - 78 подтвержденных случаев COVID-1913:00
- В Мариуполе резко возросло число зараженных COVID-1909:00
- В "ДНР" с 27 апреля "закроют" Новоазовский район17:00
- В "ДНР" зарегистрирован второй летальный случай COVID-1915:00
- Главарь "ДНР" вернул Донецку "историческое название"11:00
- В Донецке прошли учения по развертыванию полевого госпиталя (ВИДЕО)16:00
- В "ДНР" подтвердили первую смерть от COVID-1908:00
- В "ДНР" предупредили о перебоях в работе "Феникса" 14:00
В Мариуполе коронавирусом заразились 19 медиков областной больницы
В Мариуполе коронавирусом заразились 19 сотрудников областной больницы интенсивного лечения. Об этом заявил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко на брифинге, сообщает Корреспондент.net.
"Случай в Мариуполе сейчас подробно анализируем и уже приняли определенные меры, чтобы локализовать распространение вируса", - сказал Кириленко.
По словам главы Департамента здравоохранения ОГА Владимира Колесника, это медучреждение не было определено для приема больных с коронавирусом.
"То, что произошло, это, к сожалению, жизненная ситуация, когда больной ургентный поступает в ургентное отделения, не имея подтвержденного заболевания. Он был прооперирован в отделении, и только на третий день после операции у него повысилась температура, появилась клиническая картина (заболевания COVID-19 - ред.)", - добавил Колесник.
Теги: Донбасс, Мариуполь, заражение, больница, медики, COVID-19
- В Мариуполе нет детских вакцин
- Боевики «ДНР» в Горловке запретили медикам давать информацию наблюдателям СММ ОБСЕ
- Вооружен и опасен: в Мариуполе пациент больницы крушил мебель и угрожал медикам. ВИДЕО
- В Мариуполе 1 января появится областная больница
- В мариупольской горбольнице пациент трое суток обитал в коридоре
- Фирма в кружевном обмороке
- В Мариуполе коронавирусом заразились 19 медиков областной больницы11:00
- "Народная милиция ДНР" обвинила в создании коронавируса Украину17:00
- В "ДНР" - 78 подтвержденных случаев COVID-1913:00
- В Мариуполе резко возросло число зараженных COVID-1909:00
- В "ДНР" с 27 апреля "закроют" Новоазовский район17:00
- Медик из Луганска рассказала, как в "ЛНР" борются с коронавирусом09:00
- В "ДНР" зарегистрирован второй летальный случай COVID-1915:00
- Главарь "ДНР" вернул Донецку "историческое название"11:00
- В "ЛНР" запретили передвижение междугороднего общественного транспорта09:00
- В Донецке прошли учения по развертыванию полевого госпиталя (ВИДЕО)16:00
- Дополнительные выплаты и оформление онлайн. Что следует знать о соцпомощи на карантине?17:00
- Кабмин анонсировал возобновление работы продуктовых рынков16:00
- В Днепре запустили онлайн-карту распространения коронавируса в городе15:00
- Что нужно знать о переводе юридических документов14:00
- Названа возможная дата возобновления Чемпионата Украины по футболу13:00
- Беларусь обогнала Украину по числу случаев заражения COVID-1912:00
- В Мариуполе коронавирусом заразились 19 медиков областной больницы11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 27 апреля10:00
- В Нидерландах COVID-19 выявили у норок09:00
- Медики США расширили список симптомов коронавируса08:00
- Дополнительные выплаты и оформление онлайн. Что следует знать о соцпомощи на карантине?17:00
- Что нужно знать о переводе юридических документов14:00
- Как изменился государственный бюджет из-за коронавируса?18:00
- Обучение перед телевизором: как работает Всеукраинская школа онлайн12:00
- Пасха дома: как украинцы будут праздновать в условиях карантина?14:00
- Спасти экономику. Что предусматривают антикризисные законы?17:00
- «Кредитные каникулы»: как отсрочить выплаты на время карантина?16:00
- От закрытия границ до штрафов за прогулки. Как в Европе и Украине борются с коронавирусом?09:00
- Герой дома. Как каждый украинец может помочь в борьбе с коронавирусом?20:00
- Школа онлайн. Как карантин влияет на обучение?18:00
- Гороскоп на неделю с 27 апреля по 3 мая
- "Народная милиция ДНР" обвинила в создании коронавируса Украину
- Медик из Луганска рассказала, как в "ЛНР" борются с коронавирусом
- В "ДНР" с 27 апреля "закроют" Новоазовский район
- В Мариуполе резко возросло число зараженных COVID-19
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 26 апреля
- В "ДНР" - 78 подтвержденных случаев COVID-19
- Медики США расширили список симптомов коронавируса
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 25 апреля
- New York Post "похоронила" Ким Чен Ына