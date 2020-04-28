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Архив - Донецкая область

В "ДНР" планируют разовые открытия КПВВ на Донбассе

28.04.2020 11:00
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В "ДНР" планируют разовые открытия КПВВ на Донбассе

Группировка "ДНР" намерена разрешить нерегулярный пропуск через КПВВ на линии соприкосновения людей, у которых есть неотложные гуманитарные потребности в период эпидемии коронавируса. Об этом заявил глава "ДНР" Денис Пушилин во время онлайн-конференции в Instagram, сообщает сайт novosti.dn.ua.
По его словам, сейчас прорабатывается такой механизм. Это будут разовые открытия по заранее составленным спискам. О процедуре пересечения и днях, когда это будет возможно, в "ДНР" обещают сообщить дополнительно.
Пушилин на данный момент исключает полноценный запуск пунктов пропуска из-за ситуации с коронавирусом.



Теги: Донбасс, ДНР, КПВВ
 
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