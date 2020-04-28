Последние новости раздела
- В "ДНР" выявили за сутки 11 новых случаев COVID-1916:00
- В "ДНР" планируют разовые открытия КПВВ на Донбассе11:00
- В Мариуполе коронавирусом заразились 19 медиков областной больницы11:00
- "Народная милиция ДНР" обвинила в создании коронавируса Украину17:00
- В "ДНР" - 78 подтвержденных случаев COVID-1913:00
- В Мариуполе резко возросло число зараженных COVID-1909:00
- В "ДНР" с 27 апреля "закроют" Новоазовский район17:00
- В "ДНР" зарегистрирован второй летальный случай COVID-1915:00
- Главарь "ДНР" вернул Донецку "историческое название"11:00
- В Донецке прошли учения по развертыванию полевого госпиталя (ВИДЕО)16:00
В "ДНР" планируют разовые открытия КПВВ на Донбассе
28.04.2020 11:00
Группировка "ДНР" намерена разрешить нерегулярный пропуск через КПВВ на линии соприкосновения людей, у которых есть неотложные гуманитарные потребности в период эпидемии коронавируса. Об этом заявил глава "ДНР" Денис Пушилин во время онлайн-конференции в Instagram, сообщает сайт novosti.dn.ua.
По его словам, сейчас прорабатывается такой механизм. Это будут разовые открытия по заранее составленным спискам. О процедуре пересечения и днях, когда это будет возможно, в "ДНР" обещают сообщить дополнительно.
Пушилин на данный момент исключает полноценный запуск пунктов пропуска из-за ситуации с коронавирусом.
Теги: Донбасс, ДНР, КПВВ
Читайте также:
- "ЛНР" и "ДНР" напуганы военным положением в Украине: боевики ждут наступления, объявлена срочная мобилизация
- Жителей "ДНР" поразила новая афера боевиков: вскрываются квартиры, вещи продают
- Разборки в "ЛНР": ДНРовцы выразили "обеспокоенность событиями в братской республике"
- В "ДНР" призвали не паниковать из-за "незначительного дефицита" бензина
- Как жителям ОРДЛО дозвониться до родных без Vodafone-Украина
- Ликвидирован наемник из РФ с позывным «Питер»
- В "ДНР" выявили за сутки 11 новых случаев COVID-1916:00
- СБУ задержала террористов-подрывников из "ЛНР"12:00
- В "ДНР" планируют разовые открытия КПВВ на Донбассе11:00
- В Мариуполе коронавирусом заразились 19 медиков областной больницы11:00
- "Народная милиция ДНР" обвинила в создании коронавируса Украину17:00
- В "ДНР" - 78 подтвержденных случаев COVID-1913:00
- В Мариуполе резко возросло число зараженных COVID-1909:00
- В "ДНР" с 27 апреля "закроют" Новоазовский район17:00
- Медик из Луганска рассказала, как в "ЛНР" борются с коронавирусом09:00
- В "ДНР" зарегистрирован второй летальный случай COVID-1915:00
- Волонтеры против COVID-1917:00
- В "ДНР" выявили за сутки 11 новых случаев COVID-1916:00
- На YouTube пройдет бесплатный онлайн-кинофестиваль15:00
- Сингапурские ученые создали сайт с прогнозом развития пандемии Covid-1914:00
- Пентагон опубликовал "видеозаписи НЛО" (ВИДЕО)13:00
- СБУ задержала террористов-подрывников из "ЛНР"12:00
- В "ДНР" планируют разовые открытия КПВВ на Донбассе11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 28 апреля10:00
- Волна "рекоммунизации" докатилась до Южной Осетии09:00
- В двух областях Украины начинают ИФА-тестирование на коронавирус08:00
- Волонтеры против COVID-1917:00
- Дополнительные выплаты и оформление онлайн. Что следует знать о соцпомощи на карантине?17:00
- Что нужно знать о переводе юридических документов14:00
- Как изменился государственный бюджет из-за коронавируса?18:00
- Обучение перед телевизором: как работает Всеукраинская школа онлайн12:00
- Пасха дома: как украинцы будут праздновать в условиях карантина?14:00
- Спасти экономику. Что предусматривают антикризисные законы?17:00
- «Кредитные каникулы»: как отсрочить выплаты на время карантина?16:00
- От закрытия границ до штрафов за прогулки. Как в Европе и Украине борются с коронавирусом?09:00
- Герой дома. Как каждый украинец может помочь в борьбе с коронавирусом?20:00
- Гороскоп на неделю с 27 апреля по 3 мая
- "Народная милиция ДНР" обвинила в создании коронавируса Украину
- В "ДНР" планируют разовые открытия КПВВ на Донбассе
- В Мариуполе резко возросло число зараженных COVID-19
- В "ДНР" - 78 подтвержденных случаев COVID-19
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 26 апреля
- В "ДНР" выявили за сутки 11 новых случаев COVID-19
- Медики США расширили список симптомов коронавируса
- В Мариуполе коронавирусом заразились 19 медиков областной больницы
- СБУ задержала террористов-подрывников из "ЛНР"