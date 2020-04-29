В "ДНР" нашли коронавирус у одного из участников обмена пленными

29.04.2020 14:00

Положительный результат теста на коронавирусную инфекцию получен у одного из пленных, которые были переданы "ДНР" украинской стороной 16 апреля. Об этом сообщила "министр здравоохранения ДНР" Ольга Долгошапко.

Всего же за минувшие сутки в "республике" диагностировано семь новых случаев заражения коронавирусом нового типа.

Уточняется, что на данный момент в "ДНР" проходят лечение 83 пациента, а выписаны с выздоровлением – 10 человек. При этом скончались от COVID-19 трое жителей самопровозглашенной республики.