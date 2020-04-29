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В Покровске разрешили работу рынков
В Покровске (Донецкая обл.) с 29 апреля возобновляют работу рынки. Об этом сообщила исполняющая обязанности городского головы Ирина Сущенко на своей странице в Facebook, передает РПД «Донецкие новости».
Она отметила, что состоялось несколько встреч с предпринимателями, которые торгуют на рынках.
«Мы договорились, что при малейшей возможности рынки будут открыты. Сейчас такая возможность появилась, учитывая соответствующее постановление санитарного врача Украины. Поэтому с завтрашнего дня, с 29 апреля рынки города Покровска и города Родинское возобновляют свою работу», – сообщила Сущенко.
И.о. мэра добавила, что работа рынков будет возможна при соблюдении необходимых условий, в частности, ограничения по количеству посетителей и проведения дезинфекции.
Теги: Донбасс, работа, карантин, рынки, Покровск
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