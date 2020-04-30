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Архив - Донецкая область

В "ДНР" число случаев заражения COVID-19 достигло сотни

30.04.2020 13:00
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В "ДНР" число случаев заражения COVID-19 достигло сотни

Четыре новых случая заражения коронавирусом нового типа диагностировано в "ДНР" в минувшие сутки. Об этом сегодня сообщили в минздраве "республики".
«За последние сутки в Донецкой Народной Республике выявлено четыре новых случая COVID-19», – говорится в сообщении.
Всего на сегодняшний день на территории "республики" зарегистрировано и подтверждено 100 случаев COVID-19. Выписаны с выздоровлением 11 человек, трое скончались.



Теги: Донбасс, ДНР, COVID-19
 
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