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В "ДНР" число случаев заражения COVID-19 достигло сотни
30.04.2020 13:00
Четыре новых случая заражения коронавирусом нового типа диагностировано в "ДНР" в минувшие сутки. Об этом сегодня сообщили в минздраве "республики".
«За последние сутки в Донецкой Народной Республике выявлено четыре новых случая COVID-19», – говорится в сообщении.
Всего на сегодняшний день на территории "республики" зарегистрировано и подтверждено 100 случаев COVID-19. Выписаны с выздоровлением 11 человек, трое скончались.
Теги: Донбасс, ДНР, COVID-19
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