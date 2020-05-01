В ОРДО выявлено четыре новых случая COVID-19

01.05.2020 15:00

Общее число жителей "ДНР", заразившихся коронавирусной инфекцией нового типа, превысило сто человек. Об этом сегодня сообщили в "министерстве здравоохранения" непризнанной республики.

«За последние сутки в Донецкой Народной Республике выявлено четыре новых случая COVID-19. Всего по состоянию на 10:00 1 мая зарегистрированных и подтвержденных случаев COVID-19 на территории ДНР – 104», – сказано в сообщении.

Уточняется, что на данный момент на лечении находятся 84 человека, выписано – 16, что на пять больше, чем накануне. Также констатирована еще одна смерть от COVID-19, всего летальных случаев – четыре.