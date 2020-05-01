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Архив - Донецкая область

Жительница "ДНР" опубликовала видео из коронавирусного отделения больницы (ВИДЕО)

01.05.2020 10:00
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Жительница "ДНР" опубликовала видео из коронавирусного отделения больницы (ВИДЕО)

На Telegram-канале "Донтел" опубликовано видео местной жительницы, которая вместе с подругой была госпитализирована в городскую больницу Вишневского в Донецке с подозрением на коронавирус.
Женщины находится в ЦГКБ №1 (больница Вишневского) в Донецке и уже три дня ожидают результаты теста.
Покидать палаты потенциально зараженным запрещено. Каждый пациент выходит несколько раз в день в туалет, надевая маску. Душ в отделении отсутствует. Состояние палат можно увидеть на прикрепленной видеозаписи.
Пока врачи не назначили и не проводят лечение для поступивших женщин, несмотря на наличие у них непостоянной температуры, кашля и прочих симптомов (даже если это не COVID-19). Медики говорят: «принимайте препараты, которые у вас есть с собой». И единожды выдали одну таблетку парацетамола.



Теги: Донбасс, больница, ДНР, COVID-19
 
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