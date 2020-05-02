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Архив - Донецкая область

В "ДНР" разрешили работу летних площадок кафе

02.05.2020 11:00
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В "ДНР" разрешили работу летних площадок кафе

Обслуживание посетителей заведений общественного питания на открытых летних площадках после 18:00 разрешено в ДНР. Об этом говорится в указе за номером 124 "главы" самопровозглашенной республики Дениса Пушилшина, сообщают местные СМИ.
При этом уточняется, что заведения могут работать в таком режиме до 22:00. Указ также обязывает сотрудников общепита обеспечить соблюдение противоэпидемических норм и правил по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.



Теги: кафе, карантин, лето, площадка, ДНР
 
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