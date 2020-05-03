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Архив - Донецкая область

В "ДНР" зафиксированы новые случаи COVID-19

03.05.2020 15:00
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В "ДНР" зафиксированы новые случаи COVID-19

За последние сутки в так называемой "Донецкой Народной Республике" выявлено 5 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает пресс-служба "министерства здравоохранения республики".
Отмечается, что на 10:00 3 мая общее количество зараженных достигло 110 человек. Всего в ходе борьбы с коронавирусом скончались четыре пациента, 16 вылечились.



Теги: статистика, ДНР, COVID-19
 
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