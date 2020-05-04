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Архив - Донецкая область

В ОРДЛО уже 272 случая COVID-19

04.05.2020 17:00
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В ОРДЛО уже 272 случая COVID-19

На временно неподконтрольной территории Луганской области зарегистрировано 144 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщают сепаратистские ресурсы.
"На сегодняшний день в ЛНР зафиксировано 144 случая инфицирования новой коронавирусной инфекций COVID-19", – заявили в так называемом "минздраве ЛНР".
В свою очередь оккупационные власти "ДНР" сообщили о 128 случаях заболевания COVID-19 на неподконтрольной территории Донецкой области, из которых 8 были зафиксированы сегодня.



Теги: Донбасс, ДНР, ЛНР, COVID-19
 
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