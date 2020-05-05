В "ДНР" ввели штрафы за уклонение от лечения COVID-19

05.05.2020 11:00

Штрафы от 5 тысяч до 20 тысяч рублей грозят жителям "ДНР", которые уклонились от лечения новой коронавирусной инфекции, а также оставили самовольно места самоизоляции или госпитализации, сообщили в пресс-службе "парламента республики".

Там уточнили, что если гражданин с подозрением на новую коронавирусную инфекцию уклонился от обследования, обязательной самоизоляции или обязательной госпитализации, то его действия наказываются административным штрафом в размере от пяти 5 тысяч до 10 тысяч рублей. Если же он самовольно покинул место обязательной самоизоляции или госпитализации штраф увеличивается до размеров от 10 тысяч до 20 тысяч рублей.