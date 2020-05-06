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В больницах Мариуполя установят дезинфицирующие рамки
06.05.2020 17:00
В больницу скорой медицинской помощи города Мариуполя поступила первая партия дезинфицирующих рамок, передает Depo.Донбас.
Их установят на выходе из инфекционных боксов. Таким образом медики будут проходить дополнительною дезобработку паровым распылителем.
Это позволит снизить уровень опасности заражения медперсонала в процессе лечения и контакта с зараженными коронавирусом.
Всего Горсовет закупил 25 рамок на общую сумму 375 000 гривен. 13 из них установят в БСМП, а еще по шесть - в инфекционных отделениях городских больниц №4 и №9.
Теги: Донбасс, Мариуполь, дезинфекция, больница, COVID-19
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