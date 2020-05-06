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В центре Донецка взорвался автомобиль
06.05.2020 13:00
В центре Донецке произошел взрыв автомобиля у здания "Ворошиловского РОВД". Об этом сообщает пользователи паблика "Типичный Донецк".
Подробности происшествия на данный момент неизвестны. В группировке "ДНР" происшествие пока не комментируют.
Теги: Донецк, милиция, взрыв, центр, автомобиль
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