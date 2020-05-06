Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В "ДНР" - девять новых случаев заражения коронавирусной инфекцией

06.05.2020 14:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В "ДНР" - девять новых случаев заражения коронавирусной инфекцией

Девять новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявлено в "ДНР" в минувшие сутки, сообщили в "минздраве республики".
«За последние сутки в Донецкой Народной Республике выявлено девять новых случаев COVID-19», — отметили в "ведомстве".
Уточняется, что общее количество зараженных достигло 142 человек. Всего за время борьбы с коронавирусом в "ДНР" умерли четыре пациента, 17 вылечились.



Теги: статистика, ДНР, COVID-19
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх