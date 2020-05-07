Пушилин наградил "ветеранов" банды Ходаковского

07.05.2020 10:00

Глава группировки "ДНР" Денис Пушилин поздравил боевиков бригады "Восток" с 6-й годовщиной его создания. На мероприятии также присутствовал основатель "Востока" и его бывший командир Александр Ходаковский, сообщает сайт novosti.dn.ua.

Фотография с Ходаковским была опубликована на сайте Пушилина и в СМИ группировки. На данный момент боевики "Востока" "проходят службу" в рядах "народной милиции" и "внутренних войск". В прошлом году Пушилин такое мероприятия в честь этого формирования не проводил. Кроме того, это первое за несколько лет упоминание Ходаковского в "официальных" СМИ "ДНР".