В ПФУ успокоили пенсионеров с оккупированных территорий

07.05.2020 14:00

Пенсионеры с временно оккупированных территорий, которые соблюдают требования действующего законодательства Украины, смогут после отмены карантина и открытия КПВВ получить свои пенсии в полном объеме, сообщает Укринформ.

Об этом 6 мая на брифинге в Краматорске заявила начальник ГУ Пенсионного фонда Украины в Донецкой области Наталья Рад.

Отвечая на вопрос, смогут ли пенсионеры с временно оккупированной территории после отмены карантина и открытия КПВВ получить свою пенсию в полном объеме, Рад сказала: «Конечно, у нас все начисленные суммы. Если человек обращается, соблюдает требования действующего законодательства, он получит все свои пенсионные выплаты».